Проф. Мира Маркова представи магистърските програми на Историческия факултет във филиала на СУ в Бургас

© Проф. Мира Маркова – декан на Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ – проведе традиционната среща с кандидат-магистри във филиала на университета в Бургас. Събитието, което се състоя в учебната аудитория на Културен дом НХК, събра кандидати от различни възрастови групи, проявили интерес към обучението в хуманитарните специалности.



По време на срещата проф. Маркова представи магистърските програми, които Историческият факултет предлага във филиала на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас през академичната 2025/2026 година и даде отговори на въпроси, свързани, както със съдържанието на обучението, така и с възможностите за професионална реализация.



Историческият факултет вече успешно обучи първия випуск магистри във филиала – по програмата "Античност и средновековие“.



Тази година интересът към обучението е още по-широк: освен към "Античност и средновековие“, кандидатите проявяват засилен интерес и към програмата "Модерна България: Държава и общество (края на XIX-началото на XXI в.)“.



В Бургас студентите могат да избират между четири магистърски програми:



• "Античност и средновековие“



• "Модерна България: Държава и общество (края на XIX-началото на XXI в.)“



• "Музеология“



• "Дигитална хуманитаристика“ (с обучение на английски език)



Обучението във филиала се осъществява от преподавателския състав на Историческия факултет, което гарантира висок академичен стандарт. Така филиалът в Бургас се утвърждава като важен център за академично развитие и разширява достъпа до качествено университетско образование за цяла Югоизточна България.