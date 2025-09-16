ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Проф. Мира Маркова представи магистърските програми на Историческия факултет във филиала на СУ в Бургас
По време на срещата проф. Маркова представи магистърските програми, които Историческият факултет предлага във филиала на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ в гр. Бургас през академичната 2025/2026 година и даде отговори на въпроси, свързани, както със съдържанието на обучението, така и с възможностите за професионална реализация.
Историческият факултет вече успешно обучи първия випуск магистри във филиала – по програмата "Античност и средновековие“.
Тази година интересът към обучението е още по-широк: освен към "Античност и средновековие“, кандидатите проявяват засилен интерес и към програмата "Модерна България: Държава и общество (края на XIX-началото на XXI в.)“.
В Бургас студентите могат да избират между четири магистърски програми:
• "Античност и средновековие“
• "Модерна България: Държава и общество (края на XIX-началото на XXI в.)“
• "Музеология“
• "Дигитална хуманитаристика“ (с обучение на английски език)
Обучението във филиала се осъществява от преподавателския състав на Историческия факултет, което гарантира висок академичен стандарт. Така филиалът в Бургас се утвърждава като важен център за академично развитие и разширява достъпа до качествено университетско образование за цяла Югоизточна България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бургас отново дава сцена на своите таланти
12:05 / 16.09.2025
Бургас изгуби Тодорка Бинева
10:12 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфла...
10:04 / 16.09.2025
Закопчаха бургазлия с много дрога
09:55 / 16.09.2025
Мотоциклетист попадна в болница след инцидент в Бургас
09:42 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета