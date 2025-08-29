Новини
Проф. Рачев успокои всички, които сме на морето
Автор: Екип Burgas24.bg 15:10Коментари (0)162
© Burgas24.bg
Последният работен ден на август според народния календар е денят, в който "лятото се сече“. Макар и символично да се приема, че оттук започва преходът към есента, метеорологичната картина показва друго – лятото остава, поне още известно време.“ Това каза климатологът проф. Георги Рачев.

Според него началото на септември ще бъде по-топло от обичайното, като температурите ще се задържат с половин до един градус над климатичната норма. На морето температурите ще останат подходящи за почивка – водата ще бъде около 26–28°C, а дневните стойности – често над 30°C.

"Вървим към есента, но с миши стъпки. Сутрините са малко по-хладни, денят намалява, но като цяло времето остава лятно“, коментира проф. Рачев.

Той подчерта, че резки температурни промени не се очакват, което е благоприятно за организма и селското стопанство.

Дългосрочните прогнози не предвиждат значителни валежи за първата половина на септември. Валежите ще бъдат под нормата – до 30% по-сухо време в Източна и Южна България, което допълнително усложнява вече съществуващия воден дефицит.

Очаква се в събота срещу неделя (31 август – 1 септември) леко захлаждане в Западна България – температурите ще се понижат с 7–8°C, но ефектът ще бъде краткотраен. В понеделник отново ще има възходяща температурна динамика благодарение на нов южен въздушен поток.

Прогнозата за топъл и сух септември е добра новина за всички, които планират късна почивка на море. Слънчев бряг, Златни пясъци, Созопол и Приморско ще посрещнат септемврийските туристи с отлични условия, макар и с по-засилен вятър в края на август – нещо обичайно за сезона.

Според прогнозните данни първите 10 дни на септември ще бъдат с хубаво време, а температурните аномалии  ще бъдат в положителна посока, пише bTV.



