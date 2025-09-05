Новини
Проф. Сотир Сотиров официално е ректор на Бургаския държавен университет
Автор: Екип Burgas24.bg 13:53
Проф. д-р Сотир Сотиров официално встъпи в длъжността "ректор“ на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“. Това се случи днес, 05 септември, след подписване на договор с министъра на образованието и науката. 

Проф. Сотиров се пребори в битката за заемане на ректорския пост в оспорвана битка с още трима кандидата. Той е виден учен в областта на изкуствения интелект, с множество отличия на национално и световно ниво. Освен това е активен общественик, бил е и общински съветник с изявена гражданска позиция. 

В продължение на над 25 години той е заемал ключови академични длъжности във висшето училище - ръководител катедра, заместник-декан, заместник-ректор в два мандата и е допринесъл съществено за стратегическото развитие на университета.

Ръководил и координирал е над 15 национални и международни проекти по национални и международни програми в областта на биомедицинските изследвания и интелигентните системи, включително два центъра за върхови постижения и един център за компетентност. Ръководител е на "Лаборатория по интелигентни системи“, която към момента работи по 9 проекта - един център по върхови постижения, два центъра по компетентност, три международни и три национални проекта. 

От днес проф. Сотиров оглавява университет с над 150 хабилитирани преподаватели, над 190 нехабилитирани преподаватели, близо 40 преподаватели и старши преподаватели и над 200 човека административен персонал.








