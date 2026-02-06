Проф. Стоянович: Жените са онези, които поддържат героизма и често остават в сянката на историческия разказ
Селекцията на първото зимно издание на фестивала включва български и чуждестранни документални филми, които представят различни гледни точки към мястото на жената в историческите процеси. Общото между тях е стремежът да се покаже образът на жената извън традиционните клишета – не само като домакиня или второстепенна фигура, а като активен участник в събитията, без когото историята не би могла да се случи.
Проф. Стоянович подчерта и значението на документалното кино в съвременния свят: "Документалният разказ е този, който може да бъде проверен, доказан и осмислен. Той е основата, върху която можем да разберем миналото и да търсим смисъл за бъдещето, особено за младите поколения.“
Прожекциите и срещите с публиката в Бургас продължават в Международен младежкия център в ж.к. "Меден рудник“ и Културен дом НХК. В програмата са включени и специални събития с ученици и студенти, както и срещи с автори на филмите.
Финалът на фестивала ще бъде със специална среща с режисьорката Милена Фучеджиева, автор на филм, посветен на Фани Попова-Мутафова – една от най-значимите български писателки, чиято съдба поставя важни въпроси за отношенията между твореца, властта и отговорността на интелектуалеца.
Според проф. Стоянович домакинството на DOCK и активният културен живот са част от по-широката амбиция на Бургас да се утвърди като водещ културен център и да се подготвя за участие в надпреварата за Европейска столица на културата. "Това не е награда, а огромна отговорност и дългосрочен процес, който изисква визия, устойчивост и смелост“, посочи той.
Фестивалът се реализира по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо поколение ЕС.
6 февруари
"Спасените“ – реж. Милена Милотинова
"Хроника на едно национално предателство“ – реж. Росен Елезов
7 февруари
"Кметът“ – реж. Адела Пеева
"В търсене на Списаревски“ – реж. Адела Пеева
8 февруари (НХК – финал на фестивала)
"Жертва на пешки“ – реж. Асен Владимиров
"Weimar Express“ – реж. Милена Фучеджиева
Среща с авторката след прожекциите.
