"Жените са онези, които поддържат героизма и често остават в сянката на историческия разказ – те поддържат живота, гледат децата, докато мъжете се превръщат в паметници. Това е една дълбока несправедливост на историята и затова решихме тази година жената да бъде в центъра на нашия интерес“.Това сподели директорът на Международния фестивал за документално кино DOCK проф. Петър Стоянович.

Селекцията на първото зимно издание на фестивала включва български и чуждестранни документални филми, които представят различни гледни точки към мястото на жената в историческите процеси. Общото между тях е стремежът да се покаже образът на жената извън традиционните клишета – не само като домакиня или второстепенна фигура, а като активен участник в събитията, без когото историята не би могла да се случи.

Проф. Стоянович подчерта и значението на документалното кино в съвременния свят: "Документалният разказ е този, който може да бъде проверен, доказан и осмислен. Той е основата, върху която можем да разберем миналото и да търсим смисъл за бъдещето, особено за младите поколения.“

Прожекциите и срещите с публиката в Бургас продължават в Международен младежкия център в ж.к. "Меден рудник“ и Културен дом НХК. В програмата са включени и специални събития с ученици и студенти, както и срещи с автори на филмите.

Финалът на фестивала ще бъде със специална среща с режисьорката Милена Фучеджиева, автор на филм, посветен на Фани Попова-Мутафова – една от най-значимите български писателки, чиято съдба поставя важни въпроси за отношенията между твореца, властта и отговорността на интелектуалеца.

Според проф. Стоянович домакинството на DOCK и активният културен живот са част от по-широката амбиция на Бургас да се утвърди като водещ културен център и да се подготвя за участие в надпреварата за Европейска столица на културата. "Това не е награда, а огромна отговорност и дългосрочен процес, който изисква визия, устойчивост и смелост“, посочи той.

Фестивалът се реализира по инвестиция "Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо поколение ЕС.

6 февруари

"Спасените“ – реж. Милена Милотинова

"Хроника на едно национално предателство“ – реж. Росен Елезов

7 февруари

"Кметът“ – реж. Адела Пеева

"В търсене на Списаревски“ – реж. Адела Пеева

8 февруари (НХК – финал на фестивала)

"Жертва на пешки“ – реж. Асен Владимиров

"Weimar Express“ – реж. Милена Фучеджиева

Среща с авторката след прожекциите.