Последните дни времето над Централна Европа е доста динамично – силни ветрове и преминаващи атмосферни фронтове. Имах възможността да пътувам като т.нар. Deadhead екипаж – това означава, че екипажът не лети активно, а се позиционира от едно място до друго, за да поеме следващия полет. В такива случаи ние сме в пътническата кабина – точно като всички останали пътници. Това написа във Фейсбук профила си професионалният пилот Марио Бакалов."По време на кацането във Франкфурт обаче вятърът беше наистина силен. За първи път от дълго време се почувствах истински като пътник – без контрол върху ситуацията, просто наблюдавайки и усещайки всяко движение на самолета.И трябва да призная – разбрах още по-добре колко неприятно може да се почувства човек, когато времето навън е бурно", разказва той."Но в същото време, в мен заговори пилотът. В ума си веднага "виждах“ какво точно правят колегите в кокпита – как коригират, как поддържат курса, как контролират всяка реакция на самолета. И знаех, че дори това силно ветровито кацане е далеч по-леко от сценариите, които тренираме в симулатора", продължава пилотът."Така че беше едно интересно двойно преживяване – от едната страна като пътник, а от другата – като пилот, който знае какво се случва и има пълно доверие в екипа отпред. Накрая си помислих, че понякога е полезно да седнеш отново на "другата страна“ – за да усетиш какво чувстват хората, на които обикновено ти вдъхваш спокойствие", пише още Бакалов.