Прокуратурата: Готови сме да внесем в съда делото срещу Никола Бургазлиев
© Burgas24.bg
"Искам да подчертая, че делото е приключено от страна на Прокуратурата и това, което следва да се извърши е да се изчака днешната мярка, делото да се върне към Прокуратурата, за да може да го внесем с обвинителен акт в съда", сподели Колев.
Той подчерта, че искането днес за промяна на мярката на обвиняемия е процесуална пречка за придвижване на делото към Темида, поискана обаче от страна на защитата на Бургазлиев.
"Ние сме готови да внесем делото в съда, но не можем да го направим към този момент, защото то сега е в съда по искане на защитата на обвиняемия", подчерта Колев.
"На Бургазлиев е разрешено да се обучава в ареста. Това обвинение към Прокуратурата е неприемливо", каза още представителят на държавното обвинение по повод тезата на защитата на младежа, че е възпрепятстван от Конституционното си право на обучение по време на престоя му зад решетките.
Още от категорията
/
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
14:12
В Камено: Мъж псува полицаи, а след това се опита да избяга с тротинетка, набързо го закопчаха
08:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.