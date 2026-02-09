Разследването по делото срещу Никола Бургазлиев, причинил тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през август м.г. е приключило, а Прокуратурата е готова да го внесе в съда, това заяви днес пред журналисти говорителят на Окръжна прокуратура - Бургас Христо Колев, предаде репортер на"Искам да подчертая, че делото е приключено от страна на Прокуратурата и това, което следва да се извърши е да се изчака днешната мярка, делото да се върне към Прокуратурата, за да може да го внесем с обвинителен акт в съда", сподели Колев.Той подчерта, че искането днес за промяна на мярката на обвиняемия е процесуална пречка за придвижване на делото към Темида, поискана обаче от страна на защитата на Бургазлиев."Ние сме готови да внесем делото в съда, но не можем да го направим към този момент, защото то сега е в съда по искане на защитата на обвиняемия", подчерта Колев."На Бургазлиев е разрешено да се обучава в ареста. Това обвинение към Прокуратурата е неприемливо", каза още представителят на държавното обвинение по повод тезата на защитата на младежа, че е възпрепятстван от Конституционното си право на обучение по време на престоя му зад решетките.