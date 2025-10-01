Новини
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
Автор: Николай Парашкевов 15:39
© Burgas24.bg
Районна прокуратура - Бургас даде подробности по разследването за евентуално сексуално посегатеглство над дете в детска градина в Каблешково, предаде репортер на Burgas24.bg.

"Прокуратурата не е неглижирала в никакъв случай това дело и това извършено деяние. Това е едно от приоритетните дела, които работим като категория престъпления, още повече, когато се касае за пострадали малолетни и непълнолетни. Дадени са подробни указания към разследващите органи за разпит на много свидетели (от персонала, родители). Извършени са всички нужни действия, включително и разпитът на малолетното детенце в синя стая. Начертани са мерките, които са взети към момента. Работим с цел за обективно и адекватно разследване на делото. От комплексната съдебно-медицинска експертиза става ясно, че няма наличие на наранявания в интимната област на детето и извършване на блудствени действия. Има такива по пръстчетата, но няма следи от блудствени действия. Готови сме да поискаме втора съдебно-медицинска експертиза от друг съдебен район", заяви районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

Сигналът е бил подаден от майката към полицията, стана ясно още на брифинга.

"Детето не посещава детска градина и си е в семейна среда. Учителката продължава да си е учителка", добави тя.

Делото се води по чл. 149, а именно за извършени блудствени действия.

Назначена е, но не е изготвена и съдебно-психиатрична експертиза на детето.

"В материалите по делото има медицински документи, но са направени прегледи на детето преди подаването на сигнала, които са противоречиви. Тези медицински удостоверения и експертизи са от частен характер и няма как да бъдат кредитирани към делото в цялост. Могат да бъдат единствено насочващи. Експертизата от "Съдебна медицина" е назначена през април и е изготовена в края на септември", каза още Мария Маркова.  

Стана ясно още, че преподавателката е била разпитана и отрича обвинението. Към момента тя не е привлечена като обвиняема и няма как да бъде отстранена от длъжност.



