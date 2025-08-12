Новини
Прокуратурата се самосезира след вандалския акт срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
Автор: Иван Сотиров 15:24Коментари (0)124
Районна прокуратура-Бургас се самосезира по публикации, съдържащи  данни за вандалски акт срещу Паметника на спасителите на бургаските евреи. Според материалите в медиите върху паметника са поставени стикери, закриващи надписите, потъпквайки неговото послание и паметта на спасителите.

По случая е образувана преписка, въз основа на която ще бъде извършена проверка от служители на ОД на МВР-Бургас. В хода на проверката ще бъдат извършени оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на извършителите. Ще бъде установено дали има видеозаписи, относими към случая, както и свидетели на случилото се.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
