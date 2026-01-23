Прокуратурата в Бургас иска постоянен арест за двама каналджии
По време на разследването е установено, че М.Г., И.Д. са действали в съучастие като подбудител и помагач на Ф.Л. ( извършител - вече с влязла в законова сила осъдителна присъда за посоченото деяние). Установено е, че М.Г. умишлено е подбудил и улеснил Ф.Л. да извърши престъпление, осигурявайки му превозно средство (управлявано от гр. София до гр. Царево от наказателно неотговорно лице), като давал инструкции в каква последователност и как да извърши престъплението, с които действия чуждите лица са подпомогнати да преминават през територията на страната. Установено е също така, че И.Д. е подпомогнал Ф.Л. да извърши престъплението по чл.281 от НК, наемайки и осигурявайки микробус, с който да бъдат превозени чуждите граждани.
М.Г и И.Д. са установени и задържани след поредица от успешно извършени оперативни и издирвателни действия от служители на Гранична полиция.
Предстои Районен съд-Царево да разгледа искането на Районна прокуратура-Бургас за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемите.
