ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг
Припомняме, че Бургазлиев е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел "Мелия“ в к.к. Слънчев бряг. То е квалифицирано по чл.343, ал.3, б. "а“, вр. ал.1, б. "б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 и чл.5, ал.1 от ЗДвП.
Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22.08.2025 година.
Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Нелеп инцидент с каруца, теглена от кон в Карнобат
16:26 / 18.08.2025
Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в Бургас прод...
16:13 / 18.08.2025
Задържаха трима след инцидента с парашут в Несебър
15:37 / 18.08.2025
Ето какво откриха бургаски полицаи в мазе в ж.к. "Изгрев"
10:11 / 18.08.2025
Аварии отново спират водата на няколко места в Бургаско
09:34 / 18.08.2025
Затварят част от тази бургаска улица за 10 дни
05:00 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета