Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, помел с АТВ пешеходци в Слънчев бряг

© Районна прокуратура-Бургас протестира определение на Районен съд-Несебър, с което е взета мярка "домашен арест“ по отношение на Никола Бургазлиев. Определението e от 16.08.2025 година. В протеста е мотивирано, че според наблюдаващия прокурор така постановената мярка "домашен арест“ следва да бъде изменена в "задържане по стража“.



Припомняме, че Бургазлиев е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел "Мелия“ в к.к. Слънчев бряг. То е квалифицирано по чл.343, ал.3, б. "а“, вр. ал.1, б. "б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 и чл.5, ал.1 от ЗДвП.



Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22.08.2025 година.



Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела.