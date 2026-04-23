Работата по досъдебните производства за престъпленията, свързани с данъчното законодателство бе в основата на дискусията между ученици от бургаската Търговска гимназия и прокурори от Окръжна прокуратура-Бургас по време на традиционната инициатива "Ден на отворени врати“ на Прокуратурата.

Младежите и девойките гостуваха в съдебната палата, където бяха посрещнати от окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев и говорителя на прокуратурата Христо Колев.

Прокурор Чинев запозна гостите с териториалния обхват и компетентността на oкръжната прокуратура. Посочи и спецификите за работа в нея, тъй като в пределите й е разположена много голяма митница, затвор, морска, въздушна и сухопътна граница на Европейския съюз.

Прокурор Чинев открои и основните престъпления, по които прокурорите в окръжната прокуратура имат компетентността да работят. Сред тях са убийства, тежки пътнотранспортни произшествия, в резултат на които е причинена смърт, грабежи, контрабанда на наркотични вещества и данъчни престъпления. Именно данъчните престъпления предизвикаха интерес от страна на учениците, които отправиха въпроси свързани с работата по тях.

Друга тема, която предизвика интерес бе свързана с престъпленията с наркотични вещества. Прокурорите Чинев и Колев съобщиха, че от години политика на прокуратурата е към този вид престъпления да бъде проявена нулева толерантност. Прокурор Колев запозна подрастващите с видовете престъпления, свързани с наркотични вещества и постави акцент на шофирането след употреба на наркотици.

Дискусията между прокурори и ученици постепенно се превърна в непринуден разговор, в които гостите поставиха въпроси за определянето на наказанията за различните видове престъпления, за това какъв е редът да станеш прокурор, как се разпределя работното време в деня на прокурора и как се гарантира обективността на наказанията. Интерес предизвика и споразумението като способ за решаване на делата.

След проведената дискусия учениците имаха възможност да се снимат за спомен с прокурорски тоги и със самите прокурори. В края на визитата си имаха възможност да разгледат прокурорски кабинети и различните деловодства в окръжната прокуратура.