Слънчево време с временни увеличения на облачността ще преобладава днес над Черноморието, съобщиха от НИМХ. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°–14°, а в Бургас – между 8 и 12 градуса. Температурата на морската вода е 9°–11°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, с тенденция към усилване.

През нощта над страната ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България от югоизток.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 6°. Утре ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над Северозападна България и Рило-Родопската област, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, в Източна България от югоизток, а по долината на Струма от юг.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 17°. През нощта срещу сряда от югозапад ще започне увеличение на облачността.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, но ще остане почти без валежи. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.