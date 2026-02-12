Сподели close
Реорганизация на движението на автомобили в района на гробищния парк в Бургас ще бъде въведена в събота - 14.02 т.г. от 07:30 ч., научи Burgas24.bg.

Това се случва по случай Месопустна Задушница.

Промените се налагат заради традиционния наплив от граждани към парка.

Движението за автомобили ще бъде еднопосочно, като в гробищния парк ще се влиза през входа, който е до кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а ще се излиза през ул. "Транспортна".

Пътният трафик по ул. "Транспортна" няма да бъде отклоняван, уточняват от полицията.

Униформените ще са в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението за преминаване на пешеходците.