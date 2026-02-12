Промени в движението в Бургас заради Голяма Задушница
©
Това се случва по случай Месопустна Задушница.
Промените се налагат заради традиционния наплив от граждани към парка.
Движението за автомобили ще бъде еднопосочно, като в гробищния парк ще се влиза през входа, който е до кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а ще се излиза през ул. "Транспортна".
Пътният трафик по ул. "Транспортна" няма да бъде отклоняван, уточняват от полицията.
Униформените ще са в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението за преминаване на пешеходците.
Още от категорията
/
В Бургас честваме Деня на любовта с тематична музикално-поетична вечер в Библиотеката на 13 февруари
11.02
В Бургас представиха продължение на швейцарската програма за развитие на дуалното обучение в България
10.02
Откриха каменна плоча с лика на свети Николай Чудотворец на сградата на Дневния център за деца с увреждания
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бургас ще има още една университетска болница
15:34 / 11.02.2026
Вижте разписанието на градския транспорт на Голяма Задушница
15:11 / 11.02.2026
Отпуснаха над 140 хил. евро за Районния център по трансфузионна х...
15:06 / 11.02.2026
ГДБОП обучи ученици от Бургас
13:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.