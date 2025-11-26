Правителството прие отправеното от концесионера "БМФ Порт Бургас" АД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал "Бургас запад", част от пристанище за обществен транспорт Бургас.Решението е свързано с промяна на статута на активи от публична държавна собственост в частна държавна собственост, както и тяхното премахване. Активите представляват сгради, които са в лошо състояние, не се използват по предназначение и са с отпаднала необходимост. Премахването им ще позволи обособяването на допълнителни подходи и безопасни райони за маневриране на товарни превозни средства и пристанищна техника.С оптимизирането на съществуващото зониране ще се обособят нови функционални зони, което ще позволи приемането на допълнителни количества товари и привличането на нови товародатели.