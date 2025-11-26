Промениха концесионния договор на "БМФ Порт Бургас" АД
Решението е свързано с промяна на статута на активи от публична държавна собственост в частна държавна собственост, както и тяхното премахване. Активите представляват сгради, които са в лошо състояние, не се използват по предназначение и са с отпаднала необходимост. Премахването им ще позволи обособяването на допълнителни подходи и безопасни райони за маневриране на товарни превозни средства и пристанищна техника.
С оптимизирането на съществуващото зониране ще се обособят нови функционални зони, което ще позволи приемането на допълнителни количества товари и привличането на нови товародатели.
