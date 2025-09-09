Новини
Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
Автор: Иван Сотиров 15:26
© Burgas24.bg
Прокуратурата променя обвинението срещу виновния за мелето в Слънчев бряг Никола Бургазлиев в по тежко – причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от един човек, след употреба на наркотични вещества. Наказанието за измененото обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години, или доживотно лишаване от свобода, предаде репортер на Burgas24.bg.

До момента Бургазлиев бе обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице. При инцидента на 14 август управляваното от него АТВ удари петима души на улицата в Слънчев бряг, сред тях три деца.

Експертиза е доказала, че Никола е употребил марихуана в рамките от 36 до 48 часа преди изследването. Обстойно е изследвана спирачната система на АТВ-то. Очаква се до края на идната седмица да излезе авто-техническата експертиза. Очаква се и експертизата след аутопсията на загиналата Христина.




