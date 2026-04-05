В неделя през нощта ще започне разкъсване и намаление на облачността. Все още на отделни места в планинските и югоизточните райони ще има превалявания от дъжд. Вятърът в повечето места ще стихне. Сутринта в низините и около водните басейни ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и временно умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 16°, сочи информацията на meteo.bg.

В планините преди обяд по високите части ще бъде предимно слънчево, а в ниските видимостта ще е намалена. След обяд ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, в местата над 2000 метра надморска височина - сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост и ниска облачност. В часовете около обяд ще е предимно слънчево. След обяд купестата облачност ще се увеличи. Само на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.