Променят маршрута на автобуса за кв. "Рудник"

© От днес поради извършване на строително-ремонтни дейности, маршрутът на линия № 6 в посока кв. "Рудник“ отново ще бъде променен и автобусите ще минават по ул. "Кирил и Методий“ – ул. “П. Р. Славейков" – ул. “Жечка Карамфилова", научи Burgas24.bg .



Спирка “Яна Лъскова" няма да бъде обслужвана, но автобусите ще спират на спирка "Кирил и Методий“ и временно обособена спирка срещу Здравната служба, която ще бъде крайна/начална за линията.