ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Променят маршрута на автобуса за кв. "Рудник"
Спирка “Яна Лъскова" няма да бъде обслужвана, но автобусите ще спират на спирка "Кирил и Методий“ и временно обособена спирка срещу Здравната служба, която ще бъде крайна/начална за линията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Димитър Маринов ще преподава в Бургас през септември
10:40 / 14.08.2025
Край на жегите?
10:50 / 14.08.2025
На тези места в Бургас днес няма да има вода
09:36 / 14.08.2025
Полицаи от Царево впечатлиха млада майка от София
17:27 / 13.08.2025
Закопчаха съгрешила шофьорка в "Меден рудник"
17:16 / 13.08.2025
ВиК ремонти променят движението в различни части на Бургас
15:11 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета