Тази събота, 28.02.2026 г., в бургаския квартал "Долно Езерово“ ще се проведе Парад на маскарадните игри – пъстро събитие, което ще събере участници и гости с богата фолклорна програма и традиционни маскарадни дефилета.Празничното шествие ще започне от жп гара "Долно Езерово“ и ще премине по основни улици в квартала, като финалът ще бъде в центъра – в парк "Рождество Богородично“.Във връзка с провеждането на парада, за времето от 10.00 до 15.30 часа ще бъде въведена временна организация на движението. За осигуряване безопасността на участниците и посетителите ще бъде затворен за движение на превозни средства участък от ул. "Захари Зограф“.За същия период маршрутът на линия № 7 ще бъде променен, като автобусите ще се движат двупосочно по следния обходен маршрут: ул. "Захари Зограф“ – ул. "Черна гора“ – ул. "Пиргос“ – ул. "Младост“ – ул. "Георги Дълбошки“ – ул. "Алабин“ – ул. "Лом“ (ЖП гара).В посока Бургас автобусите ще спират огледално на съществуващите от другата страна спирки – "Алабин“, "Химик“, "Стадиона“ и "Георги Дълбошки“.До приключване на мероприятието няма да бъдат обслужвани спирките "Кметството“ (двупосочно), "Найден Геров“ и "Захари Зограф“.Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и призовава водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути, както и да спазват въведената временна организация на движение.Парадът на маскарадните игри обещава празнична атмосфера, много настроение и съхранение на българските традиции – нека заедно създадем безопасна и весела среда за всички участници и гости.