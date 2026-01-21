Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор, който според тях заема длъжността в разрез с Конституцията.
Протестите са организирани от гражданските инициативи "Правосъдие за всеки“ и "Студенти срещу мафията“ и са част от поредица акции, насочени срещу управлението на държавното обвинение. Основният аргумент на организаторите е, че мандатът на Сарафов като и.ф. главен прокурор е изтекъл, а оставането му на поста представлява "узурпация на власт“.
От "Правосъдие за всеки“ заявяват, че зад Сарафов стои политическа подкрепа от формации като "ДПС – Ново начало“ и ГЕРБ, което според тях допълнително подкопава доверието в независимостта на съдебната система. Протестиращите настояват, че единственият път към възстановяване на справедливостта минава през граждански натиск и ясно разграничаване на правосъдието от политическото влияние.
В София демонстрацията започна пред Съдебната палата и прерасна в шествие към сградата на Висшия съдебен съвет. Основното искане е на първото редовно заседание на пленума на ВСС да бъде включена извънредна точка за отстраняването на Сарафов от поста.
Организаторите вече обявиха, че протестният натиск ще продължи, като нови демонстрации се очакват и в следващите дни. По думите им залогът е не конкретна личност, а възможността съдебната система да функционира независимо и в интерес на обществото.
