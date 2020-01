Прожектират филма "Кой ще напише нашата история“ само веднъж в Бургас

© Игрално-документалният филм "Кой ще напише нашата история“ на продуцента Нанси Спилбърг ще бъде прожектиран на 27 януари - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста



Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" отново ще направи Бургас съпричастен към ключови откъси от човешката история. По повод 27 януари - Международeн ден в памет на жертвите на Холокоста за първи път в града ще бъде прожектиран игрално-документалният филм на Роберта Гросман "Кой ще напише нашата история“. Филмът ще има една единствена прожекция в Бургас - на 27 януари 2020 година от 17.30 часа в голямата зала на Областна администрация, при вход свободен.



Игрално-документалната лента "WHO WILL WRITE OUR HISTORY" пресъздава по изключително въздействащ начин историята на еврейската общност във Варшавското гето в годините 1940-1944. Потресаващи документални кадри са съчетани с разкази на оцелели от кървавия Холокост в Полша.



Снимков материал от този срамен за човечеството период е запазен предимно в кадри, направени от хитлеровите войници, през обектива на германци. Това ли е истинската история обаче? Немците ли ще я напишат? Тогава тя ще бъде ли достоверна? Тези въпроси си задават затворените в гетото евреи, обединени в тайна организация с кодово име "Ойнег Шабес". Тяхна е идеята да се състави архив, базиран на разказите на жертвите, който да покаже на поколенията автентичната картина на Холокоста.



"Знае ли светът за нашите страдания? И ако знае, защо мълчи? – се питат членовете на "Ойнег Шабес". Историкът д-р Емануел Рингелблум, който е ядрото на организацията, привлича през 1940 – 1942 година 60 съмишленици – журналисти и учени и събирането на истории във Варшавското гето започва. Водени от него, членовете на тайната организация документират еврейския живот и култура с надеждата да бъдат съхранени за историята. Те записват разкази на очевидци и събират предмети – снимки,рисунки, плакати, стихове...



Архивът, отразяващ съдбата на еврейското население в полската столица от 1940 до 1945 година, набъбва. Евреите се "топят" – стотици умират ежедневно от глад или болести, ако не бъдат убити от озверелите палачи. От 480 000 във Варшава преди началото на войната, през 1945 година евреите са само няколко десетки. От групата "Ойнег Шабес" оцеляват само трима. Именно благодарение на двама от тях – писателката Рейчъл Ауербах и Херш Васер архивът, прибран в скривалище, но впоследствие затрупан под развалините на Варшавското гето, бива открит. И става възможно светът да види реалната картина на унищожението.



Подобни автентични разкази са особено ценни днес, когато сме свидетели на опити за подмяна на миналото и проявления на антисемитизъм и неонацизъм.



През 1999 г. ЮНЕСКО добавя три колекции от Полша в своята "Памет на Световния регистър“: научните трудове на Коперник, шедьоврите на Шопен и архивите на "Ойнег Шабес", които всъщност представляват истинската история, написана от самите евреи.



След прожекцията зрителите с обща снимка ще се присъединят към годишната кампания на Световния еврейски конгрес #WeRemember за борба с антисемитизма и всички форми на омраза, геноцид и ксенофобия.



Събитието се организира от Център "Алеф" с любезното домакинство на Областния управител на Бургас Вълчо Чолаков. Прожекцията е предназначена предимно за ученици.



За филма:



Филмът излиза през 2018 година. Неговата световна премиера е на 27 януари 2019 година с едновременна прожекция в 40 страни.



За създателите на филма:



Роберта Гросман е режисьор, сценарист и продуцент на филма "Кой ще напише нашата история". Филмите й, вече повече от 40, разказват истории на обикновени хора, които правят изключителни неща в името на справедливостта.



Един от изпълнителните продуценти на филма е сестрата на Стивън Спилбърг – Нанси. Започнала работа по ранните филми на брат си, тя вече има натрупан богат опит във филмопроизводството. Впечатляваща е работата й по филмите, които са и носители на много награди - "Неуловимо правосъдие: Издирването на нацистките военни престъпници“, "Чернобилско сърце", "На картата".



Д-р Емануел Рингеблум е пресъздаден от носителя на "Оскар" Ейдриан Броуди, потомък на чешки евреи, за ролята си в "Пианистът" на Роман Полански.



Холивудската звезда Джоан Алън, която е с три номинации за "Оскар" и носител на "Златен глобус", "Еми", "Сателит" и др. озвучава ролята на писателката Рейчъл Ауербах.