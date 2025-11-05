Публикуваха снимки от акцията срещу дрогата в Поморие
©
Както Burgas24.bg вече съобщи домашна лаборатория за производство на метамфетамин разбиха полицаите в Поморие вчера. До там се е стигнало след като първоначално униформените извършили проверка на 32-годишна криминално проявена жена от града. Служителите на реда открили в нея общо 10 грама от синтетичния наркотик, разпределен в 15 дози.
След това е претърсен и апартаментът на жената, в който са открити съдове с различна вместимост, съдържащи бяло кристалообразно вещество, с общо тегло 50 грама, което при направения тест отново реагирало на метамфетамин. В жилището на задържаната са открити още малки количества амфетамин и марихуана.
Отново вчера служители от Районно управление - Поморие извършили проверка и на 38-годишен криминално проявен и осъждан помориец. Полицаите намерили и иззели пликче със суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 2 грама.
След претърсване на обитавания от помориеца дом на ул. "Добри Чинтулов“ е открита и иззета кутийка с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 2 грама.
Още от категорията
/
Кола горя в "Лазур"
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.