От ОДМВР – Бургас разпространиха снимки на открития наркотик при акцията на полицията в Поморие.

Както Burgas24.bg вече съобщи домашна лаборатория за производство на метамфетамин разбиха полицаите в Поморие вчера. До там се е стигнало след като първоначално униформените извършили проверка на 32-годишна криминално проявена жена от града. Служителите на реда открили в нея общо 10 грама от синтетичния наркотик, разпределен в 15 дози.

След това е претърсен и апартаментът на жената, в който са открити съдове с различна вместимост, съдържащи бяло кристалообразно вещество, с общо тегло 50 грама, което при направения тест отново реагирало на метамфетамин. В жилището на задържаната са открити още малки количества амфетамин и марихуана.

Отново вчера служители от Районно управление - Поморие извършили проверка и на 38-годишен криминално проявен и осъждан помориец. Полицаите намерили и иззели пликче със суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 2 грама.

След претърсване на обитавания от помориеца дом на ул. "Добри Чинтулов“ е открита и иззета кутийка с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с тегло около 2 грама.