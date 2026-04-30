От ВиК излязоха с позиция след инцидента със загинал техен работник, който бе затрупан от земна маса на ул. "Оборище“ в Бургас днес.

Ето какво гласи тя:

Екипите на "Български ВиК холдинг“ ЕАД и на "Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД Бургас изказват съболезнования на семейството и близките на служител на водоснабдителното дружество, който загина при изпълнение на трудови задължения днес на ул. "Оборище“ в град Бургас, и са в готовност за оказване на необходимата подкрепа.

"Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД Бургас сътрудничи и ще продължи да оказва необходимото съдействие на органите на реда. Паралелно с това "Български ВиК холдинг“ ЕАД ще назначи допълнителна проверка за установяване спазването на всички изисквания за обезопасяването на обекта, осъществяването на строителен надзор и прилагането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Обектът, при изпълнението на който е възникнал инцидентът, е с възложител Община Бургас. Фирмата изпълнител е подала заявка към мобилната лаборатория на "Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас за обследване на строително-монтажните работи преди назначаване на приемателна комисия.

Burgas24.bg припомня, че мъжът загина, след като бе затрупан от земна маса около обяд днес. Очевидци разказват, че от изкопа се чували виковете на затрупания работник. Негови колеги първоначално са направили опит да го изровят. Впоследствие около 20 души – полицаи, пожарникари, медици и случайни минувачи – са се опитвали да го извадят в продължение на около половин час, но за съжаление мъжът не оцеля.

Екип на Спешна помощ е пристигнал на място, но след изваждането му само е констатирал смъртта.