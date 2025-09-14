Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
Автор: Екип Burgas24.bg 12:21Коментари (0)197
©
Българската компания Helios Yachts представи първия си серийно произвеждан електрически модел на най-голямото европейско изложение за яхти и иновации във френския град Кан. Моделът Omega 7.2, изцяло електрически day cruiser, е проектиран и произведен напълно в България, съобщи Драгомир Енчев, съосновател и изпълнителен директор на компанията пред телевизия Bloomberg TV.

"Чисто органично ние бяхме номинирани за Innovation Route, което е голямо признание за малка компания като нас. Само 40 човека от около 740 участника се избират и ние бяхме сред тях. Имаме и зелена точка пред щанда, което означава, че проправяме път на иновациите в морската индустрия", сподели Енчев.

Компанията обяви, че интересът към електрическата яхта е силен, като се очаква серийно производство. До края на 2025 г. се планира да бъдат произведени 10 лодки, като пет вече са готови. Целта за 2026 г. е 15 броя на месец. Първата яхта вече е продадена, а записванията за следващата година се увеличават, допълни Енчев.

Базата на Helios Yachts е в Бургас, което според Енчев е идеално място за производство на този тип продукти.

"Имаме прототипни модели, които разработваме от четири години. Това не е просто яхта – тя включва множество смарт системи, контролери, произведени от нас, софтуер и батерии. Оптимизирахме я да бъде електрическа още преди да е родена", обясни той.

Яхтата е произведена от олекотени композитни материали, а специалната "пчелна пита" добавя здравина. Електрическите задвижващи компоненти – мотор, батерии, контролер и слънчеви панели – се произвеждат в Европа. Helios е разработила и собствена софтуерна платформа за управление на яхтите, която позволява пълен дигитален контрол както от бордовите дисплеи, така и от смартфон.

Особено внимание е обърнато на батерията, която използва blade cell технология и литиево-желязно фосфатна химия, без редкоземни елементи, което я прави и безопасна.

Компанията е сертифицирана за големите марки навигационни дисплеи в морската индустрия, което също е голямо признание за Helios Yachts.

Цената на базовия модел започва от 50 000 евро, като по-високите версии достигат до 73 000 евро.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спас...
21:55 / 13.09.2025
Водолази чистят днес морското дъно край Моста
06:00 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Днес и утре ще бъде затворена временно ул. "Конт Андрованти"
05:00 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Първият учебен ден
България и Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: