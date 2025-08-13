ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
Както Burgas24.bg съобщи мотопед "Пежо В-Клик“, управляван от 77-годишен софиянец, с който се превозвала негова връстничка от София, е блъснат от неустановен до момента автомобил. Пътничката е откарана в УМБАЛ – Бургас, където е починала от нараняванията си, а водачът на мотопеда е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“ - Бургас с четири счупени ребра, четири прешлени и фрактура на таза.
Работата по установяване на другия участник в пътни инцидент продължава. Това наложи затварянето на пътната отсечка и пренасочване на трафика през Ахелой. По случая е образувано досъдебно производство.
