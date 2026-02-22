по време на провеждане на международно състезание по плуване, при който на 16- годишен състезател от София му прилошало по време на загрявка. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал, съобщават от пресцентъра на МВР-Бургас. Към момента няма данни 16 годишния състезател да е имал здравословни проблеми.
Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия / оглед, разпити на свидетели и др./. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас.
Първи подробности за трагичния инцидент в Бургас
©
Още от категорията
/
Риболовен кораб с трима души на борда изчезна край Маслен нос, всички институции са в спасителна операция
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
17:36 / 21.02.2026
Автомобил изгоря напълно на пътя Бургас - Созопол
14:37 / 21.02.2026
Лоша новина за потъналия край Бургас кораб
11:48 / 21.02.2026
Намериха Елена! Жива и здрава е!
18:57 / 20.02.2026
Изчезна тийнейджърка в Бургас! Помогнете да открием Елена
17:39 / 20.02.2026
Кукери наричаха за здраве и благоденствие пред сградата на Община...
16:59 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.