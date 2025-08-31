ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първият випуск млади лекари от Бургаския държавен университет се дипломира
31 са абсолвентите, получили образователно-квалификационна степен "магистър" на специалност "Медицина".
"Няма на света професия, която да дава удовлетворение всеки ден, колкото е вашата“, каза заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов. Той изрази респект към избора им на точно тази професия, която всеки ден изисква огромна енергия, за да се прави добро, и им благодари за решението.
"Бъдете достойни лекари, които не спират да се усъвършенстват“, призова министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.
На официалната церемония в зала "Черноморие“ на Конгресния център присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, академичното ръководство и преподавателския състав, кметове на общини, представители на Общински съвет – Бургас, РЗИ, Районна колегия на Българския лекарски съюз, Съвета на настоятелите към БДУ, лечебни заведения и университети.
"Днешният ден е исторически момент за университета, до който стигнахме с усилията и помощта на много хора“, каза ректорът проф. д-р Христо Бозов. Решението за разкриването на медицинския факултет в Бургас е на 44-тото Народно събрание, взето през май 2019 година.
За високия си успех по време на шестгодишното обучение бяха отличени Габриела Карабойчева, Константина Минкова и Елеонора Вълкова. За активна дейност при развитието на Медицински факултет почетна значка на ректора получиха Екатерина Лалева и Патрисия Илиева.
Кметът, областният управител, представителите на МЗ и МОН, общественици и абсолвенти получиха почетни знаци за изключителен принос към развитието на университета и почетни значки на ректора за принос в утвърждаването и развитието на Медицинския факултет.
