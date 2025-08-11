ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Първо видео от безумието на АМ "Тракия"
От публикация във Facebook става ясно, че едната от колите се е преобърнала и е по таван в полето край магистралата, втората също е преобърната - но на една страна в крайпътната канавка, третият автомобил е ударен в задната част.
От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че пътният инцидент е възникнал в района на 297 км. Временно движението в участъка в посока София е преустановено. Обходният маршрут е по пътя III-795 - Карнобат - път I-6 Лозенец - път I-7- Зимница - п.в. "Зимница" - АМ "Тракия".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 586
|предишна страница [ 1/98 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Тежка катастрофа, военни са ранени, а също и трети човек
19:12 / 11.08.2025
Извънредно: Започна евакуация в сунгурларското село Скала!
17:43 / 11.08.2025
Станаха ясни част от участниците на Spice Music Festival 2026
16:32 / 11.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Сблъсък между пожарен автомобил и кола в Бургас
11:55 / 11.08.2025
Правят аутопсия на кучето, хвърлено в морето, увито с въжета
11:48 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Абонамент
Анкета