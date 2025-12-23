Нискотарифната авиокомпания Transavia пуска директни полети между Париж (Летище Орли) и Бургас. Линията тръгва от 25 май 2026 г. Полетите ще се изпълняват всеки понеделник, създавайки още повече възможности както за индивидуални пътувания, така и за организирани почивки към Българското Черноморие. Билетите вече са в продажба. Така Бургас ще получи директен достъп до един от най-големите пазари в Европа – Франция.С откриването на маршрута се създават допълнителни възможности както за френски туристи, желаещи да посетят Българското Черноморие, така и за българите, които ще имат по-лесен достъп до Париж. Хотелиерите в района на Бургас – в курортите Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър, Созопол, Поморие и другите, вече могат да планират рекламни и маркетинг кампании за привличане на повече френски туристи, коментираха пред TravelNews от бранша. Според тях включването на Бургас в маршрутната мрежа на Transavia е знак за нарастващия интерес към България като туристическа дестинация и усилията на авиокомпаниите да отговорят на търсенето през летните месеци. Очаква се линията да допринесе за увеличаване на пътникопотока и за по-добра свързаност на региона с ключови европейски пазари, съобщи Travelnews.В момента Transavia оперира още редовна линия между Париж - Орли и София.