Пускат директни полети между Париж и Бургас!
©
С откриването на маршрута се създават допълнителни възможности както за френски туристи, желаещи да посетят Българското Черноморие, така и за българите, които ще имат по-лесен достъп до Париж. Хотелиерите в района на Бургас – в курортите Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър, Созопол, Поморие и другите, вече могат да планират рекламни и маркетинг кампании за привличане на повече френски туристи, коментираха пред TravelNews от бранша. Според тях включването на Бургас в маршрутната мрежа на Transavia е знак за нарастващия интерес към България като туристическа дестинация и усилията на авиокомпаниите да отговорят на търсенето през летните месеци. Очаква се линията да допринесе за увеличаване на пътникопотока и за по-добра свързаност на региона с ключови европейски пазари, съобщи Travelnews.
В момента Transavia оперира още редовна линия между Париж - Орли и София.
Още по темата
Още от категорията
/
"Фрапорт Туин Стар" и IAAC подписаха дългосрочно партньорство за развитие на рекламната дейност на летището в Бургас
17.12
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.