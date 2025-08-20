Новини
Пускат допълнителни курсове по нощната линия за TEEN BOOM FEST
Автор: Екип Burgas24.bg 10:33
На 23 и 24.08.2025 г. на Морска гара в гр. Бургас ще се проведе шестото издание на TEEN BOOM FEST.

Фестивалът, който се превърна в истински културен феномен сред тийнейджърите у нас, отново ще събере на едно място най-популярните инфлуенсъри, изпълнители и създатели на съдържание, за да предложи преживяване, което надхвърля стандартното забавление.

В тази връзка напомняме, че посетителите на фестивала могат да ползват градския транспорт за да се приберат след събитието.

В нощта на 23.08 /събота срещу неделя/ и 24.08 /неделя срещу понеделник/ по нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътници всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч.,  ще бъдат извършени допълнителни курсове с часове на тръгване от Терминал Славейков: 00:30, 01:30, 02:30, 03:30 и от Меден рудник: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00.

Цената на билета за пътуване в нощната линия е 2.00 лв. / 1,02 €, а билети за пътуване се продават само от водача.

Припомняме и последните курсоне на останалите градски линии:

Б11

От "Меден рудник“: 22:05, 22:35, 23:15

От "Изгрев“: 21:50, 22:25, 23:15

Б12

От "Меден рудник": 21:53, 22:23, 23:10

От "Славейков“: 21:58, 22:28, 23:10

Б1

От "Меден рудник": 21:40, 22:10, 22:40, 23:10

От "Изгрев“: 21:40, 22:10, 22:40, 23:10

Б2

От “Меден рудник": 21:55, 22:25, 22:55, 23:20

От “Славейков": 21:55, 22:25, 22:55, 23:20

Линия N11  – 22:05

Линия №12 – 22:05.








