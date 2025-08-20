ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Пускат допълнителни курсове по нощната линия за TEEN BOOM FEST
Фестивалът, който се превърна в истински културен феномен сред тийнейджърите у нас, отново ще събере на едно място най-популярните инфлуенсъри, изпълнители и създатели на съдържание, за да предложи преживяване, което надхвърля стандартното забавление.
В тази връзка напомняме, че посетителите на фестивала могат да ползват градския транспорт за да се приберат след събитието.
В нощта на 23.08 /събота срещу неделя/ и 24.08 /неделя срещу понеделник/ по нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътници всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч., ще бъдат извършени допълнителни курсове с часове на тръгване от Терминал Славейков: 00:30, 01:30, 02:30, 03:30 и от Меден рудник: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00.
Цената на билета за пътуване в нощната линия е 2.00 лв. / 1,02 €, а билети за пътуване се продават само от водача.
Припомняме и последните курсоне на останалите градски линии:
Б11
От "Меден рудник“: 22:05, 22:35, 23:15
От "Изгрев“: 21:50, 22:25, 23:15
Б12
От "Меден рудник": 21:53, 22:23, 23:10
От "Славейков“: 21:58, 22:28, 23:10
Б1
От "Меден рудник": 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
От "Изгрев“: 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Б2
От “Меден рудник": 21:55, 22:25, 22:55, 23:20
От “Славейков": 21:55, 22:25, 22:55, 23:20
Линия N11 – 22:05
Линия №12 – 22:05.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Общината ще закупи оборудване за противопожарните служби в Бургас...
11:35 / 20.08.2025
Бургас разширява базата на центъра за социална рехабилитация
11:12 / 20.08.2025
Авария остави без вода част от УМБАЛ-Бургас
10:25 / 20.08.2025
Това безумие на пътя Бургас – Созопол потресе мрежата
10:10 / 20.08.2025
Спипаха софиянец с дрога в Равда
09:14 / 20.08.2025
Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването за смъртта на 8...
17:12 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета