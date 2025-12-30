Ремонтът на път I-9 в платното от кв. "Сарафово“ към Бургас завърши, научиДвижението по обновената отсечка ще бъде пуснато по-късно днес.Това ще се случи в 13:00 ч.В рамките на реновирането беше извършено фрезоване и полагане на нова асфалтова настилка, както и на нова пътна маркировка.По-рано през годината бе ремонтиран и друг участък от пътя Бургас - кв. "Сарафово", а именно отсечката от "Гробищен парк" до пътен възел "Тромпета".