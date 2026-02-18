Пуснаха движението по АМ "Тракия"
©
По наша информация бе самокатастрофирал ТИР в посока София, което попречи на автомобилите да продължат напред до изтеглянето му.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Стоянович: Жените са онези, които поддържат героизма и често остават в сянката на историческия разказ
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
НСИ: Какво показват най-новите данни за работната сила в област Б...
17:45 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.