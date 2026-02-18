АМ "Тракия“ вече е отворена за движение. Кактосъобщи тази сутрин поради силни снегонавявания и намалена видимост бе ограничено движението на всички МПС по аутобана между Бургас и Зимница.По наша информация бе самокатастрофирал ТИР в посока София, което попречи на автомобилите да продължат напред до изтеглянето му.