Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
АМ "Тракия“ вече е отворена за движение. Както Burgas24.bg съобщи тази сутрин поради силни снегонавявания и намалена видимост бе ограничено движението на всички МПС по аутобана между Бургас и Зимница.

По наша информация бе самокатастрофирал ТИР в посока София, което попречи на автомобилите да продължат напред до изтеглянето му.