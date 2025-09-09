Пътеката на саблеклюна вече с нов облик

© Откриват реновираната Пътека на саблеклюна този четвъртък от 18.00 часа на брега на Атанасовско езеро. Едно от най-любопитните места в Бургас вече е с нова визия, благодарение на проект Empower Us, реализиран от екипа на БФБ. След месеци работа, днес Пътеката е изцяло реновирана и обогатена с нови елементи, така че да задоволи интереса на разнообразните посетители. Поставени са нови информационни табла, изградена е нова класна стая на открито, добавени са игрови и образователни съоръжения за деца, кътове за почивка и нова наблюдателница за птици.



Създадена през 2015 г., Пътеката се поддържа с постоянните усилия на БФБ, с помощта на фирми и доброволци, както и чрез различни форми на институционална подкрепа. Само месец след пожара, Община Бургас монтира 7 камери, за да се подсигури района срещу вандалски прояви. Благодарение на тези партньорства Пътеката постепенно се превръща в символ на споделена грижа за природата и общността на град Бургас.



"Заповядайте на 11 септември от 18:00 ч. на Укритието за наблюдение на птици, за да ви представим обновената Пътека на саблеклюна, да послушаме хубава музика – ще свири Ивайло Христов от Бургас (китара и вокал), да наблюдаваме птици в естествената им среда и да водим приятелски разговори в уютна обстановка на брега на езерото.“ - кани Диана Павлова от БФБ, която заедно с арх. Мариана Сърбова реализираха пълната промяна.



Организаторите приканват всички посетители да бъдат отговорни и да пазят мястото чисто, тъй като на Пътеката няма организирано сметосъбиране (а само на паркинга). Родителите да не остават децата без надзор, защото това не е детска площадка.



Проект EmpowerUs работи за социално-икономическо овластяване на крайбрежните общности като ползватели на морето и за осигуряване на устойчиво крайбрежно развитие. Проектът създаде 6 Преходни крайбрежни лаборатории в Европа, които разработват нови знания чрез творчески процеси и включване на общностите чрез тестване в реалния живот и споделяне на информация и знания. Районът на Бургас е една от тези лаборатории, а възстановяването на Пътеката е част от пилотния проект и инициативата "Бургас на три езера и едно море“.



Щетите от сериозния пожар през юли на Укритието за наблюдение на птици все още не са отстранени, но собственикът – РИОСВ Бургас ще се погрижи това да се случи в най-кратки срокове. След това БФБ с помощ от доброволци ще ремонтира изгорелият параван и върху него ще бъде инсталирана обновената изложба "симБиотично“.



