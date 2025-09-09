ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Пътеката на саблеклюна вече с нов облик
Създадена през 2015 г., Пътеката се поддържа с постоянните усилия на БФБ, с помощта на фирми и доброволци, както и чрез различни форми на институционална подкрепа. Само месец след пожара, Община Бургас монтира 7 камери, за да се подсигури района срещу вандалски прояви. Благодарение на тези партньорства Пътеката постепенно се превръща в символ на споделена грижа за природата и общността на град Бургас.
"Заповядайте на 11 септември от 18:00 ч. на Укритието за наблюдение на птици, за да ви представим обновената Пътека на саблеклюна, да послушаме хубава музика – ще свири Ивайло Христов от Бургас (китара и вокал), да наблюдаваме птици в естествената им среда и да водим приятелски разговори в уютна обстановка на брега на езерото.“ - кани Диана Павлова от БФБ, която заедно с арх. Мариана Сърбова реализираха пълната промяна.
Организаторите приканват всички посетители да бъдат отговорни и да пазят мястото чисто, тъй като на Пътеката няма организирано сметосъбиране (а само на паркинга). Родителите да не остават децата без надзор, защото това не е детска площадка.
Проект EmpowerUs работи за социално-икономическо овластяване на крайбрежните общности като ползватели на морето и за осигуряване на устойчиво крайбрежно развитие. Проектът създаде 6 Преходни крайбрежни лаборатории в Европа, които разработват нови знания чрез творчески процеси и включване на общностите чрез тестване в реалния живот и споделяне на информация и знания. Районът на Бургас е една от тези лаборатории, а възстановяването на Пътеката е част от пилотния проект и инициативата "Бургас на три езера и едно море“.
Щетите от сериозния пожар през юли на Укритието за наблюдение на птици все още не са отстранени, но собственикът – РИОСВ Бургас ще се погрижи това да се случи в най-кратки срокове. След това БФБ с помощ от доброволци ще ремонтира изгорелият параван и върху него ще бъде инсталирана обновената изложба "симБиотично“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Промениха обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко!
15:26 / 09.09.2025
УМБАЛ-Бургас и голяма част от жилищен квартал ще са без вода утре...
10:43 / 09.09.2025
Закопчаха самонастанил се с цяла палитра наркотици в "Меден рудни...
08:52 / 09.09.2025
Украинец посегна да удари полицай и свърши в ареста
08:47 / 09.09.2025
Бурното море взе още три жертви
08:42 / 09.09.2025
Бургас отново ще е домакин на турнир по пожароприложен спорт
08:30 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета