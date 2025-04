Пътешественици от четири държави се включват в Explore the World – Burgas

© Близо 50 са пътешествениците, които ще се включат в тазгодишното издание на фестивала, като освен любители на къмпинг туризма от България, със собствени кемпери идват и такива от Швейцария, Румъния и Сърбия.



Фестивалната част обхваща над 650 кв. м и ще се превърне в сцена на актуалните тенденции в къмпинг оборудването, офроуд автомобилите, водните спортове и активния туризъм.



Посетителите ще могат да се запознаят на място с най-новите кемпери, най-новите китайски и европейски автомобили, да направят тест драйв с най-новите електрически коли, както и да разгледат атрактивни картинг автомобили, участвали в състезания.



За втора поредна година фестивалът дава старт на къмпинг сезона по Черноморието. Морските общини, които са любими дестинации за този вид туризъм - Бургас, Поморие, Приморско, Царево и кметство Обзор, ще представят подробности за лятната си програма. Скариди от остров Света Анастасия и странджански зелник са част от изкушенията, които ще могат да бъдат опитани на място.



Ще има вкусна храна, напитки на корем и италиански сладолед.



Второто издание на къмпинг фестивала залага повече и на атракциите за малките посетители със зумба, куклени актьори, музика и много настроение.



“Да започнем лятото на чисто" е акция, с която се включват водолазите от Сдружение “Приятели на морето" – Бургас в събота. За първи път тази година те ще почистят морското дъно в акваторията на Мостика. По време на изложението, ще покажат ретро водолазна екипировка и ще представят любопитни подробности за предстоящите подводни атракции, които подготвят край остров Света Анастасия.



Къмпинг зоната на Морска гара отвари в петък от 10 часа и затваря в неделя вечерта. При влошаване на атмосферните условия, организаторите си запазват правото за промяна.



Explore the World – Burgas се организира с партньорството на Община Бургас и съдействието на Министерството на туризма.



Официалното откриване е предвидено за събота, 26.04 от 11 часа, на Морска гара.



ПРОГРАМА "EXPLORE THE WORLD BURGAS 2025“



“Да започнем лятото на чисто" – акция за почистване на морското дъно



26.04 (събота) – 10 часа, Мостика



АКТИВНОСТИ – МОРСКА ГАРА



Пейнтбол и дискголф



25-27.04 (петък-неделя) – 10-20 часа



Зумба за деца с Детска академия Lil' Sunshines



26 и 27.04 (събота и неделя) - 10:00 - 12:00 часа



Рисуване на керамични фигури с Детска академия Lil' Sunshines



събота и неделя



Арт работилници със студио "Парт Депо"



26.04 (събота) от 14:00 до 17:00 часа



ВОДНА БАЗА:



26.04 – събота



11.00 ч – Официално откриване



11-12 ч. - Демонстрационни гонки - деца от яхт клуб "Порт Бургас“



12-13 ч. – Презентация – портативен уейкборд, сърф



13-14 ч. – Състезание с радиоуправляеми лодки



14-15 ч – Уроци за деца – съб и сърф



15-16 ч. – Първи стъпки във ветроходството (уроци за начинаещи яхтсмени – с предварително записване)



16-17 ч. – Каране на портативен уейкборд, сърф (NB - само от хора, които могат да карат)



27.04 – Неделя



10-11 ч. – Каране на портативен уейкборд, сърф (NB - само от хора, които могат да карат)



11-12 ч. - Първи стъпки във ветроходството (уроци за начинаещи яхтсмени – с предварително записване)



12-13 ч. - Уроци за деца – съб и сърф



13-14 ч – Състезание с радиоуправляеми лодки



14 - 15 ч. - Каране на портативен уейкборд, сърф (NB - само от хора, които могат да карат)



15-17 ч. - Демонстрационни гонки - деца от яхт клуб "Порт Бургас“, каране на портативен уейкборд, сърф и закриване



МУЗИКАЛНА ПРОГРАМА



26.04 (събота)



Рок импровизации с цигулка- Виктор Петров – 11 часа



Група Пулс – 13 часа



Преслава Минасян – 15.30 часа



Пени Ставрева – 16.30 часа



Група Four - 18 часа