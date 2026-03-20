Вчера около 16:00 ч. на бургаската улица "Янко Комитов“, срещу магазин "Лидл“, автобус "Соларис Урбино“, управляван от 63-годишен бургазлия, е спрял рязко. На пода в автобуса е паднала 73-годишна пътничка от Бургас, която е получила фрактура на десния крак.Пострадалата е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“.