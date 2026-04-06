И тази година в празничната нощ на 11 срещу 12 април по линии Б11 и Б12 ще бъдат извършени извънредни курсове с часове на тръгване от начална спирка 00:30 часа.
Линиите обслужват основните спирки в кварталите "Изгрев“, "Славейков“ и "Меден рудник“, както и спирки на възлови места в града – УМБАЛ, ул. "Демокрация“, бул. "Булаир“, като се очаква автобусите да бъдат в района на ЖП гара/Транспортна болница приблизително около 00:45-00:50. В тези курсове пътниците ще могат да пътуват безплатно.
Клиентите градския превозвач могат да се възползват и от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите "Меден рудник“, "Зорница“, "Изгрев“ и "Славейков“.
С оглед осигуряване на безопасно и комфортно пътуване, нека гражданите да не внасят запалени свещи в пътническите салони на автобусите!
А ето как ще работят и касовите салони на "Бургасбус" през предстоящите празнични и почивни дни – 10, 11, 12 и 13.04.2026 г. въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:
Транспортна къща
– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – почивни дни;
Терминал Меден рудник
– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
Автогара Юг
каса 1 и каса 2
– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – почивни дни;
каса 12
– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – от 07:30 до 17:15 (почивка от 12:00 до 12:30)
Автогара Запад
– 10, 11, 12 и 13.04.2026 -от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)
През предстоящите празнични и почивни дни – 10, 11, 12 и 13.04.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.