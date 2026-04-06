И тази година в празничната нощ на 11 срещу 12 април по линии Б11 и Б12 ще бъдат извършени извънредни курсове с часове на тръгване от начална спирка 00:30 часа.

Линиите обслужват основните спирки в кварталите "Изгрев“, "Славейков“ и "Меден рудник“, както и спирки на възлови места в града – УМБАЛ, ул. "Демокрация“, бул. "Булаир“, като се очаква автобусите да бъдат в района на ЖП гара/Транспортна болница приблизително около 00:45-00:50. В тези курсове пътниците ще могат да пътуват безплатно.

Клиентите градския превозвач могат да се възползват и от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите "Меден рудник“, "Зорница“, "Изгрев“ и "Славейков“.

С оглед осигуряване на безопасно и комфортно пътуване, нека гражданите да не внасят запалени свещи в пътническите салони на автобусите!

А ето как ще работят и касовите салони на "Бургасбус" през предстоящите празнични и почивни дни – 10, 11, 12 и 13.04.2026 г. въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:

Транспортна къща

– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – почивни дни;

Терминал Меден рудник

– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

Автогара Юг

каса 1 и каса 2

– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – почивни дни;

каса 12

– 10, 11, 12 и 13.04.2026 – от 07:30 до 17:15 (почивка от 12:00 до 12:30)

Автогара Запад

– 10, 11, 12 и 13.04.2026 -от 08:00 до 16:15 (почивка от 12:15 до 12:45)

През предстоящите празнични и почивни дни – 10, 11, 12 и 13.04.2026 г. всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от "Бургасбус" ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични дни.