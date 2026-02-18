Пътят до Долно Езерово е затворен заради дъжда, ограничение и на част от АМ "Тракия"
Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони.
Обходният маршрут е през магазин “Джъмбо" и квартал “Горно Езерово".
Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво.
Залятата улица в “Долно Езерово" се отводнява от екип на пожарната.
Очаква се движението по отсечката да бъде възстановено до час.
Падналото количество дъжд е 65 литра на кв. м. като няма пряка опасност за населението.
Също така поради силни снегонавявания и намалена видимост е временно ограничено движението на всички МПС по автомагистрала "Тракия" между Бургас и Зимница.
За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.
Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол.
На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа.
Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно.
Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и да използват обозначените обходни маршрути.
