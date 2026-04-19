Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас е освободила двама членове на секционни избирателни комисии, след като те са напуснали изборните помещения и не са се върнали обратно, съобщават от институцията, цитирани от Burgas24.bg.

В първия случай член на СИК е напуснал помещението около 10:00 ч.. При проверка и последващ телефонен разговор към 14:30 ч. той е посочил личен ангажимент като причина за отсъствието си. РИК е приела, че е налице нарушение на задълженията по Изборния кодекс и го е освободила.

В друг случай член на СИК е напуснал изборното помещение и не е осъществен контакт с него повече, въпреки многократни опити, което е довело и до неговото освобождаване от състава на комисията.