РИОСВ – Бургас спаси младо фламинго край Братово
Според специалистите птицата е млада, предвид оперението ѝ, и вероятно се е объркала при прелета над езерата. "Понякога асфалтът след дъжд изглежда като водно огледало, което е объркало птицата и тя е кацнала вместо във вода на пътя. Благодарим на съвестния гражданин, който не я подмина и днес младото фламинго ще бъде прегледано и пуснато на свобода, ако е добре“, казват от РИОСВ – Бургас.
