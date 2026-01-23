От РИОСВ – Бургас са се отзовали на сигнал за фламинго, стоящо на пътя до село Братово.Според специалистите птицата е млада, предвид оперението ѝ, и вероятно се е объркала при прелета над езерата. "Понякога асфалтът след дъжд изглежда като водно огледало, което е объркало птицата и тя е кацнала вместо във вода на пътя. Благодарим на съвестния гражданин, който не я подмина и днес младото фламинго ще бъде прегледано и пуснато на свобода, ако е добре“, казват от РИОСВ – Бургас.