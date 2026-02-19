Започна събарянето на стария РУМ "Велека" в Бургас, видяНа място има два багера, които са се заела с премахването на старата сграда.Очаква се до десетина дни теренът да е изцяло разчистен.В края на август м.г. Общинският съвет разреши продажбата на терена под сградата, който бе частна общинска собственост.Земята бе продадена на цена от 750 евро/ кв. м., което заедно с бъдещите данъци и такси се очаква да донесе приходи от близо 11 милиона евро в общинската хазна за следващите десет години.За реализацията на бъдещия обект вече има издадено разрешение за строеж, което означава, че веднага след премахването на стария РУМ ще започне строителство.Ще бъде издигнат поредният комплекс от жилищни сгради.