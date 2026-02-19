РУМ "Велека" отива в историята
© Burgas24.bg
На място има два багера, които са се заела с премахването на старата сграда.
Очаква се до десетина дни теренът да е изцяло разчистен.
В края на август м.г. Общинският съвет разреши продажбата на терена под сградата, който бе частна общинска собственост.
Земята бе продадена на цена от 750 евро/ кв. м., което заедно с бъдещите данъци и такси се очаква да донесе приходи от близо 11 милиона евро в общинската хазна за следващите десет години.
За реализацията на бъдещия обект вече има издадено разрешение за строеж, което означава, че веднага след премахването на стария РУМ ще започне строителство.
Ще бъде издигнат поредният комплекс от жилищни сгради.
Още от категорията
/
Бургас кандидатства по проект "Красива България" за създаване на Център за социални и здравни услуги
18.02
Нови специалности в БДУ
17.02
Голяма гордост за Бургас
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Спират временно издирването на изчезналия риболовен кораб с трима...
19:39 / 18.02.2026
20-годишен шофьор заловен пиян зад волана във "Ветрен"
17:21 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.