Работник почина след падане от скеле в бургаския ж.к. "Меден рудник", потвърдиха за Burgas24.bg от полицията в града.
Той е извършвал дейности по санирането на блок 412.
След падането е отведен в реанимация, но в последствие е починал.
По първоначална информация Инспекцията по труда вече е започна проверка по трагичния случай, който е втори за Бургас за последния месец. На 10 март
36-годишен мъж падна от около 10 метра височина по време на монтажа на покрив на сграда. Въпреки опитите на лекарите да спасят живота му, той почина около седмица след инцидента.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.