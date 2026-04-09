Работник почина след падане от скеле в бургаския ж.к. "Меден рудник", потвърдиха за Burgas24.bg от полицията в града.

Той е извършвал дейности по санирането на блок 412.

След падането е отведен в реанимация, но в последствие е починал.

По първоначална информация Инспекцията по труда вече е започна проверка по трагичния случай, който е втори за Бургас за последния месец. На 10 март

36-годишен мъж падна от около 10 метра височина по време на монтажа на покрив на сграда. Въпреки опитите на лекарите да спасят живота му, той почина около седмица след инцидента.