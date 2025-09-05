Работник потуши пожар в Бургас

© В сряда около 18.45 ч. в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение за запалена водосточна тръба на новостроящо се трасе, разположено зад бл. 105 в ж.к. "Меден рудник“.



Огънят е потушен с подръчни средства от работник в частна фирма. По данни на управителя ѝ стойността на нанесената щета е в размер на около 1 000 лв.



Причините за запалването са в процес на изясняване.