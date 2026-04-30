Огромна трагедия се разигра в Бургас.

Мъж загина, след като бе затрупан при ремонта на бургаската ул. "Оборище" около обяд, предава репортер на Burgas24.bg.

Близо 20 души - полицаи пожарникари, медици, случайни минувачи и колеги на загиналия, се опитваха да го извадят, но за съжаление мъжът не оцеля.

Екипът на Спешна помощ е положил всички възможни усилия, за да го спаси, но безуспешно.

Мъжът е на видима възраст около 30 години.