Районен съд - Бургас отчете дейността са за 2025 г. на общо събрание на съдиите. Докладът бе представен от Евгени Узунов - председател на Районен съд - Бургас, както и заместник-председателите Силвия Петрова и съдия Анатоли Бобоков. Гости бяха Даниел Марков - председател на Окръжен съд - Бургас и Вяра Камбурова - зам.-председател на Окръжен съд - Бургас.Съдия Узунов постави акцент за 2026 г. на делата, свързани с пътно-транспортните произшествия. Той поясни, че към Районен съд има обществени очаквания в правоприлагането. През 2026 г. ще бъде направен анализ на всички дела с ПТП - наказателни, административно-наказателни и граждански, в които се постановяват актове. В края на годината ще бъде направен отчет, в който ще се съпостави размерът на наказанията, обезщетенията и лишаването от право за управление на МПС."Така ще покажем пред обществото едно стабилно правоприлагане. Когато видим проблеми, то те ще бъде представени на по-горно ниво, включително сме готови и за законодателни предложения. Знаем, че някои производства, касаещи леки телесни повреди, се нуждаят от законови изменения. Целта ни е хората да не остават с усещане за липса на справедливост“, каза председателят на Районен съд – Бургас.През 2025 г. са постъпили общо 12 245 дела. Това е с 1993 броя дела по-малко постъпилите през предходната 2024 година.За първа година, сравнимо с предходните три, Районен съд отчита едно действително и нормално за работа постъпление. Намаление с 8.6% спрямо 2024 г. се отчита като ползотворно и устойчиво за съотношение брой дела, срочност и качество.През 2025 година е налице намаление на делата за разглеждане и в двете отделения - в гражданско отделение с 1033 броя, при увеличение за 2024 г. с 990 спрямо предходната година. В наказателно отделение са намалели със 742, при 77 увеличение на делата през 2024 година.Пожелателно е запазване на настоящите показатели за прецизно съотношение между КПД и съотношение на съдии и служители.Свършени са 12 339 броя дела. Процентът е над 100, тъй като всички са 14 264 (с останалите нерешени от предходни години), но дори и спрямо всички дела за разглеждане, свършените са над 92%.През 2025 година са разгледани общо 9259 граждански дела (при 10 292 през 2024 г. и при 9302 през 2023 г.). 1544 са останалите висящи към 01.01.2025 г. 7715 са постъпилите - при 8919 за 2024 г. и 7928 за 2023 г. От тях 7688 са новообразувани за 2025 г. (8886 за 2024 г. и 7907 за 2023 г.) и 31 - върнати от инстанционен контрол за продължаване на съдопроизводствените действия.Наблюдава се намаление на броя на новообразуваните граждански дела в сравнение с предходния отчетен период с оглед промените в заповедното производство. Свършените са 7731 (при 8748 за 2024 г.), от които в срок до 3 месеца – 6651 (при 7816 дела за 2024 г.) или 86%.През 2025 година в Районен съд – Бургас са постъпили общо 4530 нови наказателни дела (5319 за 2024 г., 5247 за 2023 г.). Заедно с останалите от предходна година 475, през 2025 г. са разгледани общо 5005.От тях за разглеждане 925 са НОХД (988 през 2024 г., 1012 през 2023 г.), 114 са НЧХД (93 през 2024 г., 64 през 2023 г.). 100 са делата по чл.78а от НК (102 през 2024 г., 103 през 2023 г.), ЧНД – 2550 (3012 през 2024 г., 2700 през 2023 г.), ЧНД - разпити – 236 (454 през 2024 г., 435 през 2023 г.,) и АНХД – 1080 (1098 през 2024г., 1356 през 2023 г.).През 2025 г. се наблюдава намаление в общия брой на постъпилите през годината наказателни дела, взети като абсолютна стойност. Намалението е от 789 в сравнение с тези, постъпили през 2024 г., като тази тенденция се наблюдава във всички видове дела, с изключение на НЧХД, където се наблюдава увеличение с 21.През отчетния период на 2025 г. в Районен съд - Бургас са постъпили 90 дела за престъпления с предмет държане на наркотични вещества и прекурсори. Общо за разглеждане през периода са били 104 производства по чл. 354а, ал.3, ал.4, ал.5 от НК, заедно с останалите 14 несвършени производства от предходния отчетен период. Свършените дела са 93 в края на отчетния период, а само 1 дело е с предмет обвинение по чл. 354в, ал.1 от НК.Разгледани са и 45 дела по чл. 281 НК, касаещи незаконно превеждане през границата на чужди граждани. През отчетния период е разгледано и 1 дело за длъжностно присвояване по чл. 201, ал.1 НК, 1 дело за длъжностно присвояване в особено големи размери по чл. 202, ал. 2 НК, 1 дело за обсебване в големи размери по чл. 206, ал. 3 НК, 15 дела за измама по чл. 209 НК, 2 дела за квалифицирана измама по чл. 210, ал.1 НК.В съда са разгледани също така и 6 дела за хулиганство и 216 дела за управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, по които се отнема в полза на държавата управляваният автомобил или се присъжда неговата равностойност – при 267 дела за 2024 г.Като граждански дела от обществен интерес могат да бъдат отчетени и делата по Закона за защита от домашно насилие, като са образувани 218, свършени са 230, включително и останали от предходни години. Решени са 135 дела с акт по същество, а са прекратени 95.Районен съд – Бургас е стандартно високонатоварен съд, наред с Районните съдилища в по-големите областни градове. След изготвяне на годишната статистика на всички районни съдилища, от РС-Бургас изразяват надежда да са поне средно натоварен съд, така че да съумяват да държат баланс на качество и срочност.