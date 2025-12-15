Разглеждат правилата за прием в бургаските детски градини и училища
Към момента Наредбата гласи, че за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
При спазване на водещия критерий децата се разпределят в групи в зависимост от продължителността на местоживеене на посочения постоянен/настоящ адрес, считано към датата, обявена за първоначална регистрация в системата за прием.
Критерии за прием, носещи точки са също са още:
- детето, за което се подава заявление за прием е с трайни увреждания над 50 %
- детето е с един или двама починали родители
- наличието на други деца от семейството, посещаващи същото детско/учебно заведение
- детето е посещавало яслена група или подготвителна група в същата образователна институция, за която се кандидатства
- детето е от семейство с повече от две деца
- детето е със специални образователни потребности или дете-близнак.
При определяне на общия брой точки се отчита и поредността на образователната институция в избора за прием. Получените точки от всички критерии се използват за база за изчисляване на общия брой точки за всяко избрано детско/учебно заведение. В случай, че след прилагане на критериите за класиране, броят на децата, получили равен брой точки надвишава броя на местата в съответното училище/детска градина, децата се класират по реда на регистрация в електронната система за прием.
