Общинският съвет в Бургас одобри с 33 гласа "За" докладната записка, внесена от кмета на града Димитър Николов, с която се предлага създаване на филиал на ДГ "Надежда", предаде репортер на Burgas24.bg.

Той ще бъде част от ОУ "Христо Ботев" в кв. "Победа".

Капацитетът на филиала ще бъде от две групи деца (по 22 на брой) в предучилищна възраст. Ще бъде назначен по един преподавател и един възпитател. При нужда ще бъде назначен и помощник преподавател.

Дейността ще бъде финансиране през общинския бюджет.

"Към настоящия момент Детска градина "Надежда“ в ж.к. "Меден рудник“ функционира при пълна натовареност. Наличието на общинска база в сградата на ОУ "Христо Ботев“ в кв. "Победа" позволява разкриването на допълнителни групи чрез създаване на филиал към детското заведение в сградата на училището. Това е икономически най-целесъобразното решение, тъй като оптимизира административните разходи и използва утвърдения педагогически и управленски опит на съществуващото ръководство. Сградата на новия филиал е напълно реновирана, като са спазени всички изисквания на Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини и нормите за пожарна безопасност", е записано в мотивите на Димитър Николов.

Според него разкриването на филиала ще гарантира на децата равен достъп и условия за ранна социализация на малчуганите.