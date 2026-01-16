35 щатни бройки да бъдат назначени в Общинското предприятие "Чистота еко", предлага зам.-кметът по екология на Бургас Весна Балтина със своя докладна записка до Общинския съвет в града, показа проверка наТам е записано, че увеличението на персонала се налага предвид това, че със свое решение от 17.12 2025 г. местната власт даде съгласие Община Бургас чрез Общинско предприятие "Чистота еко“ да извършва услугите по третиране на разделно събраните биоразградими отпадъци от териториите на общините Бургас, Несебър и Поморие, както и събиране и транспортиране на разделно събраните биоразградими отпадъци от територията на община Бургас, в условията на услуга от общ икономически интерес (УОИИ). Подобно съгласие са дали и общините Несебър и Поморие.Численият състав на ОП "Чистота еко" в момента е 147 души, като идеята е той да достигне 182, с което да се подобри организацията в разделното събиране на битови отпадъци и тяхното качествено рециклиране или компостиране.