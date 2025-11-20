Жители на бургаския "Крайморие“ настояват за спешно подновяване и освежаване на основната детска площадка, разположена на ул. "Христо Арнаудов“ в квартала. Искането е подкрепено с подписка до Общинския съвет на Бургас, установи справка наГражданите посочват, че площадката, която ежедневно се използва от десетки деца, е в изключително лошо и занемарено състояние. Съоръженията са ръждясали, изпочупени и морално остарели, а след последните дъждове теренът е станал кален и труднопроходим, което прави мястото неизползваемо и опасно за игра."Особено притеснителен е фактът че фитнес зоната за възрастни се намира вътре в самата детска площадка, без подходяща настилка и без ясно разграничение. Поради липсата на достатъчно безопасни уреди, децата често играят върху фитнес съоръженията, предназначени за възрастни, което е изключително опасно и вече е довело до инциденти и наранявания.Тези уреди нямат защитна настилка и не са съобразени с детската възраст, което прави необходимостта от промяна неотложна.През последните години "Крайморие“ се развива изключително бързо — строят се нови жилищни сгради, постоянно се заселват млади семейства, а броят на децата в квартала расте видимо. Въпреки това, обществените пространства, и по-специално зоните за игра, не отговарят на нуждите на нарастващото население.Детската площадка на ул. "Христо Арнаудов" е основно място за отдих и игра, но настоящото й състояние е опасно и непривлекателно за децата и техните родители.Считаме, че децата на Крайморие заслужават сигурно, чисто и модерно място за игра и общуване, а родителите спокойствие, че децата им са в безопасна и подходяща среда“, се посочва в писмото.Подмяна и обновяване на съществуващите детски съоръжения с нови, отговарящи на стандартите за безопасност;Изграждане на ударопоглъщаща настилка, подходяща за детски площадки;Подобряване на отводняването и терена; Ясно разделяне на зоната с фитнес уреди от зоната за деца.Обновяването на тази площадка ще бъде важна и видима стъпка към по-добра среда за живот в Крайморие и към създаване на условия, които отговарят на реалното развитие на квартала и нуждите на семействата в него.