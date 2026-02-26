Сподели close
По искане на Окръжна прокуратура-Бургас бе взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо Н.М. Той е обвинен в умишленото убийство на 36-годишния Тольо. Престъплението е извършено на неустановена дата през месец юни 2025 година в Камено.  

Burgas24.bg припомня, че през юни бе открито силно разложеното тяло на Тольо от негов роднина. Първоначално се предполагаше, че се касае за естествена смърт, тъй като мъжът имал различни здравословни проблеми, за които личният му лекар му е назначил преди време редица изследвания.

По време на разследването е установено обаче, че обвиняемият и пострадалият са се познавали. Между тях възникнал конфликт, който ескалирал. В един момент Н.М. станал, минал зад гърба на пострадалия и го удушил.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност на 17.02.2026 година. До повдигане на обвинение на Н.М. се е стигнало благодарение на отличните действия на полицейските служители, работили по случая в тясно взаимодействие с наблюдаващия прокурор.

Определението на Окръжен съд - Бургас е потвърдено от Апелативния съд в града в заседание, проведено днес.