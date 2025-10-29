Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
От ОДМВР – Бургас разпространиха снимки на канабиса, открит в къща в "Горно Езерово". Както Burgas24.bg съобщи вчера около 10:00 ч. служители от отдел "Криминална полиция" към ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие извършили проверка в дом, обитаван от споменатия криминално проявения и осъждан бургазлия.

Намерена и иззета е близо 2 кг марихуана, съхранявана на различни места -  пластмасови кофи, пластмасова касетка и найлонови торби.

Открито е и конопено растение с височина около 160 см.

Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.