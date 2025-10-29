канабиса, открит в къща в "Горно Езерово". Както Burgas24.bg съобщи вчера около 10:00 ч. служители от отдел "Криминална полиция" към ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие извършили проверка в дом, обитаван от споменатия криминално проявения и осъждан бургазлия.
Намерена и иззета е близо 2 кг марихуана, съхранявана на различни места - пластмасови кофи, пластмасова касетка и найлонови торби.
Открито е и конопено растение с височина около 160 см.
Бургазлията е задържан със заповед за задържане за срок до 24 часа.
