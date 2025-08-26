Разширяват Центъра за социална рехабилитация в Бургас

© Местната власт в Бургас се обедини за разширяване на материалната база на "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) в града.



Предложението се прие с пълно единодушие, "За" гласуваха 47 общински съветници, предаде репортер на Burgas24.bg.



Базата се намира в сграда на ул. "Иван Богоров" 19.



Става въпрос за самостоятелно обособени помещение със санитарен възел. Те са на първия етаж на сградата, намираща се на споменатия адрес.



Касае се за помещения с обща площ от близо 55 кв. м.