Разширяват Центъра за социална рехабилитация в Бургас
Автор: Николай Парашкевов 11:46Коментари (0)94
Местната власт в Бургас се обедини за разширяване на материалната база на "Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“ (ЦСРИЛПР) в града.

Предложението се прие с пълно единодушие, "За" гласуваха 47 общински съветници, предаде репортер на Burgas24.bg.

Базата се намира в сграда на ул. "Иван Богоров" 19.

Става въпрос за самостоятелно обособени помещение със санитарен възел. Те са на първия етаж на сградата, намираща се на споменатия адрес.

