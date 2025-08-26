ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разширяват Центъра за социална рехабилитация в Бургас
Предложението се прие с пълно единодушие, "За" гласуваха 47 общински съветници, предаде репортер на Burgas24.bg.
Базата се намира в сграда на ул. "Иван Богоров" 19.
Става въпрос за самостоятелно обособени помещение със санитарен възел. Те са на първия етаж на сградата, намираща се на споменатия адрес.
Касае се за помещения с обща площ от близо 55 кв. м.
